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Город
09.02.2019 11:18
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Истории горожан. «Блокадница сидит без света на кухне, так как вода капает и с люстры»

Тающий снег заливает петербуржцев сверху и снизу, пробираясь в парадные. А там, где он ещё не успел растаять, – снежная каша. Горожане массово жалуются на плохую уборку улиц и на протечки в квартирах.

Пенсионерку-блокадницу протечка выселила из комнаты, рассказывает 9 февраля читательница «Фонтанки» Маргарита.

«Проживаем на Гражданском проспекте, 9. У соседки-блокадницы течет с потолка (и крыша требует ремонта, и снег не сбрасывает ЖЭУ 8). Течет по всей квартире. Сидит без света на кухне, так как вода капает и с люстры. Сегодня она проснулась под мокрым одеялом, капало прямо на нее. На устное обращение к начальнику ЖЭУ 8 получила ответ, что весной ей подмажут потолок, потерпите. И это в год 75-летия блокады. Бабушке исполнилось 79 лет, и в этот же день началась протечка... Заявки в аварийную службу отправлены неоднократно, отправлены заявки по телефону «004», а также в жилищную комиссию, через единый сайт обращений граждан», – пишет Маргарита. Пока, по её словам, всё безрезультатно.

«Течёт крыша на Матроса Железняка, 55, парадная 2. Видимо, так лёд долбили... вместе с крышей», – пишет в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Мария.

vk.com/spb_today

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«Спасите и помогите! Живём в центре, на 4-й Советской улице рядом с Мытнинской улицей. Снег не убирают совсем. Ездить и ходить нет возможности. Пожилые люди просто боятся выходить из дома. Такого не было никогда. Спасибо председателю ТСЖ на 4-й Советской улице, 45/47. Она сама с семьей убирает двор. Хотя бы вдоль дома и во дворе рядом с парадными есть проход. А в остальном АД!» – жалуется читатель «Фонтанки» Илья.

«10:40 утра. Гончарная, 24, – ведёт «репортаж» другая наша читательница, Елена. – Количество воды такое, что заливает парадную. Муж с сыном с ломом пытаются очистить от многосантиметрового льда вход в парадную и въезд в арку. А в 30 метрах 40 человек неторопливо отковыривают от льда приблизительно ту же площадь. Я бодро попросила у главной выдать одного человека с лопатой на помощь. И что? «Это ваши проблемы. Никого не дам. У меня здесь задание». 40 человек и один с ребёнком. У каждого свой лёд и свой мозг».

Такая картина, как демонстрирует на фотографиях наша читательница Александра, знакома жителям всех районов. «Угол проспектов Культуры (дома 6, 8) и Луначарского (76, корпус 2 ) – во дворах и «карманах», на пешеходных переходах снег не убирают вообще. Северный проспект, мост через Муринский ручей (пешеходная часть) и спуски с него – то же самое», – сетует Александра.

Истории горожан. «Блокадница сидит без света на кухне, так как вода капает и с люстры»

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