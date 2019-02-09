В Польше хотят позвать Путина на церемонию в честь начала Второй мировой войны

МИД Польши собирается рекомендовать канцелярии президента страны пригласить президента России Владимира Путина на церемонию в честь годовщины начала Второй мировой войны.

Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Польши Бартош Чихоцкий, сообщает 9 февраля «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости. Окончательное решение, по словам замминистра, примет президент Польши Анджей Дуда.

Ранее, осенью 2018 года, Польша открестилась от размещения американских ракет из-за выхода США из договора ДРСМД.