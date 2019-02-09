Помогите Егору встать на ноги

Из-за остеосаркомы 8-летнему Егору ампутировали ногу. Сейчас мальчику требуется протезирование. В Центре Альбрехта готовы изготовить модульный протез по индивидуальным параметрам, но это стоит немалых денег, которых в семье Егора нет.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Егор Керов, 8 лет.

Остеосаркома левого бедра, состояние после ампутации.

Требуется протез бедра. Не хватает 232 516 руб.

«Год назад сын стал жаловаться на боль в ноге. Думали, это мышечное напряжение после тренировок – Егор занимался дзюдо. Но боль усиливалась. Травматолог наложил ребенку лонгет, однако после этого нога опухла и почернела. Тогда сына направили в противоопухолевый центр Донецка (мы жили в Донецкой области), там у него взяли биопсию и выявили остеосаркому левого бедра – злокачественную опухоль костей. Местные врачи обратились к российским специалистам с просьбой помочь.

В Центре имени В. А. Алмазова Санкт-Петербурга Егору провели восемь курсов химиотерапии. Но чтобы спасти ребенку жизнь, пришлось ампутировать левую ногу в области бедра. Наш сын – настоящий борец. Уже через несколько дней после операции, превозмогая страшную боль, он стал учиться ходить на костылях на одной ноге. Врачи назначили Егору еще восемь блоков химиотерапии, чтобы победить болезнь окончательно.

Теперь сыну предстоит протезирование. В петербургском Центре имени Г. А. Альбрехта готовы изготовить модульный протез. Но помощь будет платной, так как Егор не является гражданином России. Сами оплатить протез мы не можем. У нас двое детей, сейчас живем на небольшую зарплату мужа. Я в отпуске без содержания, чтобы ухаживать за Егором, быть с ним в больнице. Прошу, помогите, пожалуйста!» Марина Керова, г. Харцызск, Донецкая область.

Директор Института протезирования и ортезирования Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта Константин Щербина (Санкт-Петербург):

«Егору необходимо выполнить протезирование левого бедра специальным модульным протезом. Протез сделают по индивидуальным параметрам ребенка, и Егор сможет ходить».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ:

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.