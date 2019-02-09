Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного «Baa3» со спекулятивного «Ba1».

Как сообщает 9 февраля «Газета.Ru» со ссылкой на сайт агентства, прогноз по рейтингу России был изменен с «позитивного» на «стабильный». Изменение рейтинга отражает «позитивное влияние мер, введенных в последние годы в России».

Напомним, в конце января Moody's объявило, что возможные более жесткие санкции США в отношении России могут оказать негативное влияние на кредитный профиль России.