«Ехали с тусы домой»: очевидец рассказал, как водитель каршеринга устроил серьёзное ДТП на КАД и хотел сбежать в лес

Два человека пострадали в результате ночной аварии на КАД. По словам очевидца, виновником был водитель каршеринговой машины, он пытался скрыться, но был пойман.

Как сообщает 9 февраля отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 8 февраля около 23:20 на 44-м километре внутреннего кольца (Всеволожский район) столкнулись легковые автомобили «Фольксваген» и «БМВ». Травмы лёгкой степени тяжести получили двое мужчин – пассажиры «Фольксвагена».

Очевидец аварии рассказывает о ней в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»: «КАД, внутренняя сторона перед съездом в Колтуши. Каршеринг пронёсся мимо меня и обошёл как стоячего (ехал 120), через мгновения я увидел, что он влетает в «БМВ», который отбрасывает в отбойник. «Поло» закрутило, и он остановился уже через метров 200. Водитель и пассажиры побежали в лес, но не тут-то было, их поймали и привели обратно. На вид лет 18-19, ехали с тусы домой. Водитель «БМВ» в шоке. Реанимация забрала двоих в Александровскую больницу, двое под предлогом того, что надо дойти до водителя «БМВ», просто свалили (парень и девушка). Все службы на месте. Не гоняйте, асфальт хоть и стал виден, но он мокрый и покрыт коркой льда».

В комментариях участник группы Виктор добавляет: «Обгонял этого бээмвиста и долго ругался матом, ну едешь ты 100 км/ч, не едь в левом ряду».

Полиция проводит проверку по факту ДТП и выясняет все обстоятельства и степень вины участников.

Автомобилисты в соцсетях отмечают большое число аварий с каршеринговыми автомобилями. Объясняют они это тем, что водители арендованных машин чувствуют меньшую ответственность и менее аккуратны, чем если бы управляли собственным автомобилем, купленным на свои деньги. Кроме того, с каршерингом связаны преступные схемы, о которых говорят и сами владельцы каршеринговых компаний (например, РБК): злоумышленники пытаются заправлять другие автомобили по топливной карте фирмы, предназначенной только для заправки арендованной машины, создавать фальшивые аккаунты для бесплатной езды, а также использовать каршеринг для последующего угона других автомобилей.

Часто водителями оказываются молодые люди, например в декабре 19-летняя девушка врезалась в будку охраны у «Газпром Арены». Летом полиция поймала школьника, который катался на каршеринговых машинах, купив фальшивые аккаунты в Интернете.