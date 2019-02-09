Соцсети: В Колпино на заводе "Спецсталь" произошёл взрыв. В МЧС России по Петербургу инцидент отрицают

Взрыв прогремел на заводе "Спецсталь" в Колпино. Об этом в ночь на 9 февраля сообщает очевидец в соцсетях, прикрепив фото последствий ЧП.

Некто Иван Залесов утверждает, что на производстве взорвалась труба высокого давления. Очевидец добавляет, что машинист пресса в тяжёлом состоянии госпитализирован. На одном из снимков отчетливо видна табличка с буквами ОМЗ. Полное название колпинского завода "ОМЗ – Спецсталь".

В ГУ МЧС России по Петербургу инцидент не подтвердили.

"Мы туда не ездили, такой информации у нас нет", – ответили на вопрос "Фонтанки" в пресс-службе ведомства.

На сайте компании сказано, что ООО «ОМЗ-Спецсталь» – крупнейший российский производитель металлургических заготовок для различных отраслей промышленности. Предприятие создано в августе 2002 года на базе металлургического комплекса Ижорских заводов. ООО «ОМЗ-Спецсталь» входит в Группу «ОМЗ», ПАО «Объединенные машиностроительные заводы» (Группа «Уралмаш-Ижора») – одну из ведущих компаний тяжелого машиностроения.