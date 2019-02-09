Азмун: Рад присоединиться к "Зениту"

Новичок "Зенита" Сердар Азмун заявил, что рад присоединиться к петербургскому клубу. 24-летний иранец стал игроком сине-бело-голубых 1 февраля, подписав контракт, рассчитанный на 3,5 года.

- Я рад присоединиться к "Зениту". Надеюсь, я буду показывать самую лучшую игру за новый клуб и отличные результаты. Спасибо за вашу поддержку! – написал Азмун в своем Инстаграме.

В текущем сезоне Азмун выступал за "Рубин", в составе которого провел 17 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.