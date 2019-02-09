Генконсульство России в Харькове забросали яйцами и зеленкой

В Харькове у здания российского консульства прошла акция протеста. В ней приняли участие люди с символикой запрещенных в России организаций «Правый сектор» и «Национальный корпус», сообщает телеканал «UA: Харьков».

Всего у российского диппредставительства собрались около 100 человек. Они закидали здание яйцами и зеленкой. Консульство в целях охраны порядка было оцеплено военнослужащими Нацгвардии Украины.

По словам участников акции, они хотели помешать встрече с «пророссийскими организациями», которая должна была состояться в диппредставительстве 8 февраля. Демонстранты также требовали закрыть консульство России и разорвать дипломатические отношения.