Верховный суд Венесуэлы аннулировал закон о "переходе к демократии"

Верховный суд Венесуэлы аннулировал 8 февраля закон о "переходе к демократии", принятый ранее национальным собранием – парламентом республики, которая находится под контролем оппозиции.

Закон о "переходе демократии" был принят парламентом во вторник. Как заявлял ранее лидер оппозиции и глава парламента Хуан Гуаидо, с помощью этого документа парламент устанавливает "основы для прекращения узурпации власти".

"Суд объявил этот закон недействительным, поскольку в конституции не содержится упоминания о положении, которое регулировало бы предполагаемый переход", – заявил журналистам председатель конституционной палаты верховного суда Венесуэлы Хуан Хосе Мендоса, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет о "неконституционном акте, который не отвечает требованиям закона, а потому является недействительным, демонстрируя грубое нарушение принципа разделения властей".

Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Действующий президент Николас Мадуро назвал Гуаидо "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.