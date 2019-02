США:Система "Иджис" не приспособлена для запуска крылатых ракет

США считают, что наземная система противоракетной обороны "Иджис" полностью соответствует обязательствам по договору РСМД, так как не обладает наступательным потенциалом и инфраструктурой, необходимой для запуска крылатых ракет "Томагавк", говорится в заявлении американского постпредства при НАТО.

"Система противоракетной обороны Aegis Ashore ("Иджис" наземного базирования) полностью соответствует обязательствам США по договору РСМД. Система способна запускать только оборонительные ракеты-перехватчики, такие как SM-3", – говорится в заявлении. Постпредство заявляет, что ракета-перехватчик SM-3 не подпадает под действие договора РСМД.

#AegisAshore missile system in 🇷🇴 is only capable of launching defensive interceptors against threats outside Euro-Atlantic region. They have been developed & tested solely for defensive purposes & do not violate #INFTreaty. 🇷🇺keeps trying to shift blame. https://t.co/ZIBe0EDj5f