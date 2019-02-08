США:Система "Иджис" не приспособлена для запуска крылатых ракет

США считают, что наземная система противоракетной обороны "Иджис" полностью соответствует обязательствам по договору РСМД, так как не обладает наступательным потенциалом и инфраструктурой, необходимой для запуска крылатых ракет "Томагавк", говорится в заявлении американского постпредства при НАТО.

"Система противоракетной обороны Aegis Ashore ("Иджис" наземного базирования) полностью соответствует обязательствам США по договору РСМД. Система способна запускать только оборонительные ракеты-перехватчики, такие как SM-3", – говорится в заявлении. Постпредство заявляет, что ракета-перехватчик SM-3 не подпадает под действие договора РСМД.

#AegisAshore missile system in 🇷🇴 is only capable of launching defensive interceptors against threats outside Euro-Atlantic region. They have been developed & tested solely for defensive purposes & do not violate #INFTreaty. 🇷🇺keeps trying to shift blame. https://t.co/ZIBe0EDj5f — Ambassador Hutchison (@USAmbNATO) 8 февраля 2019 г.

"Система противоракетной обороны Aegis Ashore не имеет наступательного потенциала баллистических или крылатых ракет наземного базирования. В частности, у системы нет программного обеспечения, средств управления огнем, вспомогательного оборудования и другой инфраструктуры, необходимой для запуска наступательных баллистических или крылатых ракет, таких как "Томагавк", – утверждает миссия.

При этом в заявлении отмечается, что, "хотя она использует некоторые из тех же структурных компонентов, что и морская система вертикального пуска Мк-41, установленная на кораблях, система Aegis Ashore не является такой же пусковой установкой, как МК-41". "Aegis Ashore никогда не содержала, не запускала и не испытывала для запуска ракеты, запрещенные договором РСМД. Как следствие, система не является запрещенным пусковым устройством", – считает миссия.

Ранее Минобороны РФ предложило США уничтожить развернутые на суше американские установки, разработанные для запуска крылатых ракет "Томагавк", чтобы вернуться к выполнению договора РСМД.