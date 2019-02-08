Заключённые ИК-5 в Самаре затеяли драку и подожгли матрасы

Заключённые самарской исправительной колонии №5 устроили бунт вечером 8 февраля. Информация о количестве пострадавших и тяжести их травм расходится.

По сообщениям УФСИН России по Самарской области, потасовка между сидельцами началась во время ужина. В это время были подожжены матрасы в одном из отрядов. Пожар удалось потушить. В результате лёгкие травмы получили 15 человек, пишет ТАСС со ссылкой на региональное ведомство.

В то же время издание "Регион Online" сообщает, что пострадавших больше – 22 человека. Они, по информации издания, получили тяжёлые травмы: у многих повреждена голова, есть заключённые с ножевыми ранениям. Всего, заявляет "Регион", в потасовке участвовали около трёх сотен зэков. Причиной стал бытовой конфликт и отказ подчиняться охране.

По заявлению регионального УФСИН, конфликт быстро разрешили, осуждённые находятся на своих местах. На место выехало руководство ведомства, приглашены представители прокуратуры и члены общественно-наблюдательной комиссии.