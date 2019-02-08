Reuters: США призывают венесуэльских военных не подчиняться Мадуро

США находятся в непосредственном контакте с военными Венесуэлы и призывают их не подчиняться президенту страны Николасу Мадуро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.

Уточняется, что американские власти ожидают большего резонанса, несмотря на то, что пока только несколько военных командиров решили перейти на сторону оппозиционного лидера Хуана Гуайдо.

«Мы до сих пор ведем переговоры с представителями бывшего режима Мадуро, с военными, хотя эти обсуждения очень, очень ограничены», — рассказал собеседник агентства.

Как отмечается, США также готовят новые санкции, чтобы оказать давление на Мадуро.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон намерен вывести из-под санкций высокопоставленных военных Венесуэлы, которые выразят поддержку Хуану Гуайдо.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.