Четырёхлетний мальчик выпал из окна 17-го этажа. Отец держал тело сына на руках, пока на месте работали следователи

Четырёхлетний мальчик выпал с 17-го этажа в Московском районе Санкт-Петербурга днём 8 февраля. По словам местной жительницы, ребёнок открыл окно, пока родители отвлеклись.

Как сообщила читательница "Фонтанки", трагедия произошла около часу дня в доме №12/1 в 5-м Предпортовом проезде. Мальчик, на вид лет трёх-четырёх, выпал из окна квартиры на 17 этаже. По словам женщины, семья у ребёнка обычная, он был младшим из двух детей. Читательницу поразило то, что тело мальчика, накрытое одеялом, якобы пролежало под окнами до вечера.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, отвечая на вопросы "Фонтанки", уточнили, что четырёхлетний ребёнок погиб по недосмотру родителей в четвёртом часу дня. Его тело увезли спустя четыре часа – всё это время на месте шли следственные действия. Также в пресс-службе ведомства сказали, что погибший мальчик не лежал на земле, его держал на руках отец.