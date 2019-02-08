Марин Ле Пен раскритиковала Макрона за решение отозвать посла в Италии

Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает "дипломатической ошибкой" решение Франции отозвать своего посла в Италии для проведения консультаций. Такое мнение политик высказала 8 февраля в своем Twitter, добавив упрёки в адрес президента страны Эммануэля Макрона.

"Отзыв французского посла в Риме является дипломатической ошибкой, – полагает Ле Пен. – Оно свидетельствует о том, что Макрон является не точкой равновесия в Европе, а источником напряженности и незрелости". По ее мнению, "это решение противоречит интересам двух стран".

Le rappel de l’ambassadeur de France à Rome est une faute diplomatique et démontre que #Macron n’est pas un point d’équilibre en Europe, mais une source de tensions et d’immaturité.



Cette décision est contraire aux intérêts de nos deux pays. 🇫🇷🇮🇹 MLPhttps://t.co/2M2iblqipM — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 8 февраля 2019 г.

Накануне МИД Франции сообщил, что Париж решил отозвать своего посла в Италии для проведения консультаций, объяснив это тем, что Франция "в течение нескольких месяцев становилась объектом неоднократных обвинений, необоснованных нападок и возмутительных заявлений" со стороны итальянских официальных лиц. Поводом для такого шага стала встреча вице-премьера и министра экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо с представителями французского движения "желтые жилеты".