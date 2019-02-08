Посольство РФ в Британии: Лондон игнорирует угрозу, которую "косовская армия" создаст для сербов

Великобритания и другие западные страны игнорируют угрозу, которую формирование армии в самопровозглашенном Косове создаст для сербского населения края. Об этом говорится в комментарии, распространенном 8 февраля посольством РФ в Великобритании.

"Хотели бы еще раз напомнить, что перспектива создания т.н. "косовской армии" представляет собой прямую угрозу живущим на севере края сербам и тем самым резко повышает потенциал возникновения нового очага напряженности на Балканах. Удивительно, что западные представители упорно игнорируют этот очевидный факт, отмеченный, к примеру, в последнем полугодовом докладе главы миссии ОБСЕ в Приштине", – отметили в посольстве, констатировав провал посреднических усилий ЕС, "который вместо выполнения добровольно взятых на себя обязательств по нормализации обстановки в регионе на практике "закрывает глаза" на вопиющие нарушения международного права".

Российские дипломаты подчеркнули, что были удивлены заявлениями постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс, которая в четверг на заседании Совбеза ООН настаивала на праве Приштины иметь свою армию и назвала край "более не пребывающим в состоянии конфликта". В посольстве считают, что Лондон "прозрачно намекает" на то, что обстановка в крае больше не должна являться предметом рассмотрения Совбеза ООН.

"Как мы отмечали ранее, принятое в Приштине решение о трансформации Сил безопасности Косово в полноценные "вооруженные силы" является грубейшим нарушением резолюции СБ ООН 1244, допускающей нахождение на территории края лишь многонациональных контингентов под международным контролем. В то же время оно противоречит непосредственно "конституции" Косова, – говорится в комментарии. – На различных площадках регулярно обращаем внимание представителей стран западного блока на этот вопиющий факт, однако отдельные сторонники независимости Косова под всевозможными предлогами отвергают наши аргументы. Британцы, в частности, упирают на наличие у них некой особой "юридической интерпретации" упомянутой резолюции, которая, по-видимому, гармонично вписывается в изобретенную ими же концепцию "основанного на правилах миропорядка".

В посольстве призвали Великобританию "и других западных спонсоров Приштины оказать воздействие на своих подопечных с целью отзыва принятых ими провокационных решений". Там также обратили внимание на необходимость "всеобъемлющего выполнения Миссией ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК) и международными Силами для Косова своих мандатов, включая обеспечение безопасности в крае, разоружение и роспуск любых косовоалбанских военных структур".

14 декабря прошлого года парламент самопровозглашенной республики Косово утвердил формирование полноценной армии на основе сил безопасности. Ожидается, что она будет состоять из 5 тыс. военнослужащих, еще 3 тыс. будут в резерве.