Происшествия
При столкновении поездов в Испании погиб один человек
Один человек погиб, восемь получили ранения в результате столкновения двух пригородных поездов в Каталонии (Испания).
Столкновение произошло на участке между Сан-Висенте-де-Кастельет и Монресой (провинция Барселона), говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям в Twitter.
На месте работают служба скорой помощи, пожарные и каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra.
Nuestras condolencias a la familia del fallecido por el descarrilamiento de un tren de Cercanías tras chocar con otro entre Sant Vicenç Castellet y Manresa. Esperamos la pronta recuperación de los heridos y máxima transparencia en la investigación sobre los motivos del accidente. pic.twitter.com/97CpBUrENG— FACUA (@facua) 8 февраля 2019 г.