При столкновении поездов в Испании погиб один человек

Один человек погиб, восемь получили ранения в результате столкновения двух пригородных поездов в Каталонии (Испания).

Столкновение произошло на участке между Сан-Висенте-де-Кастельет и Монресой (провинция Барселона), говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям в Twitter.

На месте работают служба скорой помощи, пожарные и каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra.