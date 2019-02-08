"Зенит" выиграл последний контрольный матч перед плей-офф Лиги Европы
В последнем товарищеском матче на сборах в Испании петербуржцы переиграли соперников из Норвегии.
"Сарпсборг 08" (Норвегия) – "Зенит" (Россия) – 1:2 (0:1)
Голы: Набиуллин, 2 (0:1). Ригони, 64 (0:2). Сальвесен, 79 (1:2).
"Сарпсборг": Васютин, Твейта (Сальвесен, 65), Эдегор, Несс, Томассен, Халворсен (Хорн, 46), Лунд Нильсен (Сингх, 65), Закариассен (Асофейфа, 65), Линдсет (К.Ларсен, 74), Й.Ларсен (Тветер, 65), Сколевик (Кулибали, 65).
"Зенит": Лунев (Кержаков, 46), Смольников (Анюков, 46), Иванович (Маммана, 46), Ракицкий (Нету, 46), Набиуллин (Жирков, 46), Мак (Краневиттер, 46), Барриос (Оздоев, 46), Мусаев (Воробьев, 46), Маркизио (Ригони, 46), Дзюба (Заболотный, 46), Дриусси (Эрнани, 46).
Следующий матч подопечные Сергея Семака проведут во вторник, 12 февраля. В Стамбуле зенитовцы сыграют первую встречу 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против «Фенербахче».