"Зенит" выиграл последний контрольный матч перед плей-офф Лиги Европы

«Юбилейными» покупателями стали Анжелика Николаевна и ее супруг, которые приобрели квартиру в ЖК «Дом на Блюхера», строящемся в Калининском районе Санкт-Петербурга в 10 минутах ходьбы от станции метро «Лесная».