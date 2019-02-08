В Петербурге по подозрению в хищении 2 млрд арестован бывший член правления банка «Советский»

На два месяца в следственный изолятор отправлен 47-летний Кирилл Ласкин, в прошлом член правления банка «Советский». Его считают организатором мошеннической схемы, по которой из финансово-кредитной организации «ушли» более 2 млрд рублей.

Как следует из картотеки судебных дел, 8 февраля меру пресечения Ласкину избирал Куйбышевский районный суд. Следствие вышло с ходатайством о заключении под стражу, судья Юлия Трофимова оснований для отказа не увидела. В камере следственного изолятора Ласкин проведёт как минимум до 4 апреля.

Бывшего топ-менеджера банка «Советский» подозревают в особо крупном мошенничестве. Как писала «Фонтанка», уголовное дело касается хищения более 2 млрд рублей через переуступку прав требований на кредиты, которое получила фирма «Коллектор 19» (совладелец тот же Ласкин). Следствие исследует эпизод 2014 года, но, по словам нашего собеседника издания, активы были выведены раньше.

Временную администрацию в «Советском» ввели в 2015 году, и с этого времени банк начал обрастать уголовными делами. По версии следствия, топ-менеджмент знал о финансовых проблемах своей организации и санкционировал выдачу невозвратного кредита в 150 млн рублей фиктивной компании. Сейчас расследуются шесть уголовных дел, связанных с исчезновением денег. В августе 2018 года Арбитражный суд Петербурга признал банк «Советский» банкротом.