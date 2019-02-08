На Ропшинской из-под земли бьёт фонтан

Прорыв временной трубы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» превратил часть Петроградской стороны то ли в Венецию, то ли в Петергоф. Вечером 8 февраля на улице Ропшинской в районе дома №6 забила вода из колодца.

«Петербургские фонтаны восхитительны!», – иронично комментируют видео пользователи соцсетей.

В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» корреспонденту «Фонтанки» пояснили, что на этом месте произошло подтекание временной трубы диаметром 200 мм. Она была установлена на время ремонта сети. Представитель коммунальной компании отметила, что, судя по видео, труба подверглась «внешнему вмешательству».