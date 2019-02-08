СМИ: Обвиняемый в шпионаже гражданин четырех государств Уилан искал курсантов для знакомства

Пол Уилан искал молодых людей «для совместного времяпрепровождения», а на его флэш-карте был список курсантов военного училища, а не кадровых военных. Об этом 8 февраля пишет телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники.

Собеседник издания, близкий к ФСБ, утверждает, что старый знакомый передал Уилану флешку со списком курсантов одного из учебных заведений Федеральной службы безопасности. По его словам, использовать такой список американец собирался для совместного отдыха. Брат Уилана передал «Дождю», что не собирается разговаривать о сексуальной ориентации своего родственника. Адвокат обвиняемого в шпионаже Владимир Жеребенков также заявил, что не может прокомментировать этот вопрос. Источники «Дождя» утверждают, что версия о шпионаже нужна была для того, чтобы обменять Уилана на кого-то из арестованных в других странах россиян. Впрочем, в МИДе такую возможность ранее отметали.