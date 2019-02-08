Беглов — чиновникам: «Либо мы уберем снег, либо снег уберет н(в)ас»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов напутствовал районных и смольнинских чиновников в преддверии субботника драматичной репликой. «Либо мы уберем снег, либо снег уберет н(в)ас», – заявил глава города. Собеседники "Фонтанки", участвовавшие в мероприятии, разошлись в цитировании.

Как сообщают источники «Фонтанки», такая фраза прозвучала 8 февраля во время видеоконференции с главами районов и председателями комитетов. Такие совещания проводятся с начала недели, когда был введен особый регламент уборки города от снега. Обычно их ведет вице-губернатор Николай Бондаренко, однако сегодня — лично Беглов.

Напомним, как минимум одного чиновника снег уже «убрал». 4 февраля врио губернатора принял отставку главы Фрунзенского района Валерия Сапожникова. За день до этого Беглов провел объезд района и остался недоволен работой оперативного штаба по уборке от снега. Сменивший Сапожникова Константин Серов сразу заявил, что его лозунг: «С лопатами на выход!»

Ранее стало известно, что смольнинских и районных чиновников 9 февраля отправляют на субботник чистить снег. Куда именно поедут работники комитетов и администраций – станет ясно позднее.