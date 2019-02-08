«Интересно, где лопат столько возьмут». Петербургских чиновников выгоняют на субботник. А кого-то и на «воскресник»

Руководителям смольнинских комитетов и подведомственных учреждений пришла директива обеспечить участие их подчиненных в субботнике 9 февраля. О месте сообщат позднее.

Как говорят источники «Фонтанки» в нескольких комитетах, информация о мероприятии пришла уже под конец рабочего дня или даже после этого. На работу надо выйти в 10 утра, о конкретном месте сообщат позже. «Комитет ходит, матерится, – сообщил один из собеседников. – Интересно, где лопат столько возьмут».

Судя по всему, указание относится не только к комитетам, но и к их подведомственным структурам, а также к некоторым бюджетным учреждениям. В частности, аналогичная информация поступила из центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района. Там уточнили, что речь идет не только о субботе, но и о воскресенье.

По данным синоптиков, среднемесячная температура воздуха в Петербурге за январь составила минус 6,5 градуса, что примерно на градус выше нормативного показателя. За месяц выпало 71 мм осадков, это 188% от климатической нормы.

Напомним, в начале февраля за плохую уборку врио губернатора Александр Беглов уволил главу Фрунзенского района Валерия Сапожникова. В понедельник в городе ввели особый регламент уборки.