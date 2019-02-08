В омской колонии прошёл чемпионат по вращению спиннеров. Побеждали те, кто отправился за решетку недавно

Чемпионат по вращению спиннера прошел в омской исправительной колонии №3. Заключённые соревновались между собой и демонстрировали трюки с игрушкой, которая на свободе уже давно утратила популярность.

ГУ ФСИН по Омской области

Как сообщили 8 февраля в региональном управлении ФСИН, увлечение сидельцев спиннером началось с того, что один из сотрудников колонии принёс несколько экземпляров в спортивный кружок. С тех пор устройство обрело в исправительном учреждении безумную популярность. В итоге руководство ИК-3 решило провести чемпионат.

Фото: ГУ ФСИН по Омской области

Соревнования состояли из нескольких этапов. Сначала заключенным надо было просто крутить спиннер в руках, затем это нужно было делать с помощью носа и локтя. Заключённые, попавшие за колючую проволоку давно, так и не смогли мастерски освоить игрушку, а вот те, кто сел год назад, легко овладел азами кручения. Победителем чемпионата, к слову, стал один из таких заключенных.