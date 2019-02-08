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Финансы
09.02.2019 11:44
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До конца налоговой амнистии владельцам счетов и активов за границей осталось три недели

На сайте ФНС работает счетчик времени, оставшегося до окончания т. н. амнистии капитала. 28 февраля истекает срок, когда владельцы зарубежных счетов, акций и недвижимости могут задекларировать их в налоговой в обмен на прощение налоговых преступлений. За прошлый год таким способом легализовано 10 млрд евро.

Тема легализации иностранных активов стала актуальна после 6 февраля, когда президент предложил продлить срок амнистии капиталов

В общей сложности в ФНС зарегистрированы, по самым свежим данным (на февраль 2018 года), 116 тысяч зарубежных счетов, годовой прирост составил 18%. То есть люди действительно идут в налоговую и рассказывают о своих активах. Но это лишь легальные счета, владельцы которых не опасаются нашей налоговой и честно рассказывают о них. Те активы, о которых ФНС неизвестно, очевидно, представляют собой куда более внушительную, подводную часть айсберга.

Насколько успешно прошла кампания по легализации выведенных за границу денег россиян, судить трудно. Антон Силуанов, первый вице-премьер и министр финансов РФ,  на этой неделе назвал цифру 10 млрд евро — столько, по его словам, было задекларировано остатков на счетах в зарубежных банках в нашей налоговой в ходе амнистии с марта 2018 года. Это лишь деньги – без недвижимости и долей в компаниях. Сколько других активов задекларировали совестливые россияне, не сообщается. 

Энтузиазм по ходу амнистии высказывал и глава ФНС Михаил Мишустин. «Очень нас радует, что люди поверили. (. . .) Признаюсь, что людей волновал вопрос утечек информации. Нет этого! И хочу призвать всех, у кого есть контролируемые иностранные компании или финансовые инструменты, внимательно ознакомиться со специальной декларацией на нашем сайте и воспользоваться до марта амнистией. Чтобы привязать к себе актив за рубежом и не рисковать получить претензии налоговых органов", – цитировал  его «Интерфакс».  

10 млрд евро — сумма, в 1,5 раза превышающая  размер бюджета Петербурга. Хорошая новость в том, что теперь их владельцы будут платить с них налоги — ориентироваться стоит на стандартный для россиян НДФЛ в 13%. Плохая — в том, что эти деньги так и не вернулись в страну. Они остались там, где были, — за границей. 

Но и 10 млрд евро — это капля в море. По разным оценкам, за границей хранится от $300 млрд (наиболее реалистичная сумма) до $1 трлн. Легализовать всю эту сумму российским налоговикам, похоже, пока не приходится даже мечтать. При этом, согласно опросам BBC профильных финансистов, 20% из выведенных за рубеж средств активно инвестируется их владельцами на местных рынках. 

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