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Власть
08.02.2019 18:45
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Глава Центра госэкспертизы обогнал лимиты расходов на поезда и гостиницы. Сам он говорит, что о нормативах ему и не сообщали

Билеты в Москву за 20 тысяч и пятизвездочные отели. Полиция заинтересовалась командировочными руководства петербургского Центра госэкспертизы Смольного.

Глава Центра госэкспертизы обогнал лимиты расходов на поезда и гостиницы. Сам он говорит, что о нормативах ему и не сообщали

Антон Ваганов/Коммерсантъ

Улица Зодчего Росси становится тревожным местом. Не успело отгреметь в Госстройнадзоре, где после визита ФСБ сменился глава, как интерес правоохранителей сместился на подведомственные службы — Центр государственной экспертизы (ЦГЭ).

Интерес управления экономической безопаcности ГУ МВД связан с нескромными чеками главы центра Игоря Юдина, которые ему выписывались в поездках и которые он сам оплачивал за счет учреждения. С октября 2016 года, то есть со своего назначения, он побывал примерно в 10 командировках,  в основном в Москве, и добирался, надо сказать, с комфортом. В перечне билеты на поезд «ГРАНД» за 20 – 22 тысячи рублей (класс обслуживания 1М и 1А) и поездки на «Сапсане» стоимостью от 8 до 17 тысяч. Кроме того, проживал Юдин тоже нескромно – в пятизвездочных «Рэдиссон Роял Москва» и Crowne Plaza Moscow World Trade Center (35 – 45 тысяч рублей за сутки с учетом позднего выезда), а также в 4-звездочном «Мариотт Москва Тверская» (около 20 тысяч). 

Вооружившись этими цифрами, оперативники направили запросы — как в сам ЦГЭ, так и председателю комитета госслужбы и кадровой политики Смольного. Полиция не просит Юдина или смольнинских чиновников быть посдержанней, а задает конкретный вопрос: ознакомлен ли глава ЦГЭ с 755-м постановлением правительства Петербурга от августа 2016 года? Оно устанавливает положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам исполнительных органов и подведомственных им госучреждений. 

В нем, в частности, есть пункт о руководителях государственных учреждений: возмещению подлежат траты на перелеты по тарифу эконом-класса и переезды железнодорожным транспортом «в вагонах повышенной комфортности, отнесенных к вагонам бизнес-класса, с двухместным купе категории «СВ» или в вагоне категории «С» с местами для сидения».

Когда положение переходит к конкретным лимитам, оно призывает ориентироваться на другое распоряжение — 63-РП. Вообще-то, тот документ говорит о расходах госслужащих, однако там есть категория «руководители», на которую с августа 2016 года и должны ориентироваться главы учреждений. Написано там следующее: перелет – не дороже 8 тысяч рублей в одну сторону (или 16 тысяч в обе), и путешествие поездом – не дороже 7 тысяч рублей (14 тысяч туда-обратно). Проживание для высших должностей гражданской службы — не дороже 12 тысяч рублей в сутки, для остальных — не более 5 тысяч.

Очевидно, что поездки Игоря Юдина в этот лимит не укладываются. Однако вопрос об ознакомлении с 755-м постановлением непраздный. Таким образом фактически решается, был ли умысел в нарушении этих правил со стороны руководителя ЦГЭ или нет. К делу подключили Госстройнадзор, в ведении которого и находится Центр государственной экспертизы. В переписке со службой представители ЦГЭ сообщают, что документ не был опубликован в установленном порядке.

«Фонтанке» Игорь Юдин эту позицию подтвердил: «По имеющейся информации, документ был направлен в службу Госстройнадзора, до сведения нашей организации не доводился».

Юдин подчеркивает, что речь не идет о деньгах налогоплательщиков. «СПб ГАУ ЦГЭ не получает финансирования из бюджета, мы полностью находимся на самоокупаемости, – уточняет он. – Тем не менее, когда стало известно, что командировочные затраты были рассчитаны с ошибками, все превышения были полностью возмещены учреждению с процентами за пользование денежными средствами». По данным «Фонтанки», в кассу предприятия таким образом вернулось примерно 440 тысяч рублей.

Есть у Юдина ответ и на еще один вопрос, самый важный если не с точки зрения полиции, то обывателя: а так ли надо вообще путешествовать в Москву за 20 тысяч рублей? «Я, как и многие руководители, езжу в командировки с документами не для широкого доступа, поэтому, как правило, для поездок приобретались билеты повышенной комфортности с минимальным количеством попутчиков, – говорит руководитель госучреждения. – Иногда, в связи с отсутствием билетов данной категории, приобретались билеты в одноместные купе. В связи с этим, как выяснилось впоследствии, в ряде поездок стоимость превышала установленные лимиты. График подвижный, иногда приходится брать билеты в последний момент». 

По данным «Фонтанки», помимо нескромных выездов в Москву полицию интересует распределение премий между подчиненными Юдина, некоторых поощряют в размере 400% от оклада. При этом у правоохранителей оказались документы ведомственного контроля. Собеседники, близкие к ГАУ, считают, что это может быть продолжением атаки на Госстройнадзор.  Напомним, в конце января силовики провели обследование в кабинетах экс-главы службы Евгения Кима, а также его подчиненных. Это было связано с возможными незаконными действиями сотрудников службы при исполнении инвестиционного договора города с компанией «Дельта». 31 января стало известно, что Ким покидает свой пост.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

Справка:

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы» создано в 2009 году. Сейчас там работают более 80 экспертов. Годовой оборот составляет почти 400 млн рублей. Основные услуги: проведение государственной и негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; консультации по экспертной оценке проектной и сметной документации; предоставление сведений из реестра выданных заключений государственной экспертизы.

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