Султана из Петербурга подозревают в молчании о готовящемся теракте в Дагестане

Следственный отдел СК по Выборгскому району Петербурга возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего Вячеслава Павловского, в исламе принявшего имя Султан.

Как стало известно «Фонтанке», дело было возбуждено накануне, 7 февраля. Мужчину подозревают в связях с четырьмя радикальными исламистами, ликвидированными в ходе спецоперации 21 апреля 2018 года в городе Дербент в Дагестане. Один из погибших оказался родственником уже нейтрализованного в этом районе боевика. Правоохранительные органы начали искать, с кем связывались террористы, и следы привели их в Петербург.

По версии следствия, четверо молодых людей обсуждали свои планы влиться в «джихад» в квартире Павловского в Нейшлотском переулке незадолго до отъезда на Северный Кавказ. Подозреваемый принял ислам и взял имя Султан. Он известен сотрудникам центра «Э» как хорошо ориентирующийся в подполье человек. В ГУ МВД подозреваемого описывают как тренированного спортсмена, опасающегося лишнего внимания силовиков.

Подробнее о личности славянского Султана читайте в материале 47news.