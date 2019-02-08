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ЖКХ
08.02.2019 18:50
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Надеяться не на кого: как ЧП с молодой мамой научило огромный ЖК в Петербурге бороться со снегом за свои средства

За сутки жители ЖК «Академ-парк» собрали десятки тысяч рублей на трактор, дворников и самосвалы и организовали уборку на зависть смольнинским дорожникам и родной УК. Катализатором стал несчастный случай.

Надеяться не на кого: как ЧП с молодой мамой научило огромный ЖК в Петербурге бороться со снегом за свои средства

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

«Академ-парк» на пересечении улиц Бутлерова и Верности буквально погружен в объятия Пискаревского парка. Девять домов, 2500 квартир. Как и весь город, войну со снежным хаосом дорожники там пока проигрывают. По пути к ЖК машины и пешеходов ждут метровые сугробы, вершины которых сможет взять не каждый подготовленный внедорожник, а тротуары лишь угадываются на местности. Но если территория комплекса относительно качественно убирается (на общем фоне Северной столицы), то дороги вокруг – ледяная пустыня. «Не наша территория», – разводили руками в управляющей компании. 

Смотреть в новом окне Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Городу проезд тоже не интересен – он не убирался с начала зимы. Из-за этого на въезде в комплекс возникают гигантские пробки на 1,5 часа, люди падают, машины застревают. И все бы так и продолжалось до мая, наверное, если бы не случай. Несчастный.

Несколько дней назад пострадала молодая мама, которая перевозила ребенка. Две легковушки не могли разъехаться на дороге из-за сугробов. Женщина вышла из салона, чтобы оценить расстояние, и в этот момент вторая машина, стоявшая неподвижно, скатилась с ледяной кочки ей прямо на ногу. Она и её испуганный малыш кричали так, что весь ЖК собрался на балконах. Очевидцы вручную оттащили машину и погрузили несчастную с вывернутой конечностью в скорую.

После этого одна из жительниц дома – домохозяйка Юлия написала в группу дома в соцсети (а там почти 2500 участников), что уборку уже пора провести самостоятельно, мол, давайте скидываться. Семичасовая смена трактора стоит 14 тысяч рублей. Предполагая, что даже полсмены за 8,5 тысяч позволят решить проблему, опубликовала данные карты и получила мощнейший отзыв соседей. В тот же вечер скинулись 90 человек (к утру их стало уже 110) в среднем по 500 рублей, но были платежи и по 200 – 300, и несколько по 1500 – 2000. Всего за сутки удалось собрать 56 тысяч рублей, решили заказать полную смену трактора. Но найти готового выйти прямо сейчас тракториста оказалось непросто.

– Мне 48 лет, и за всю мою жизнь так плохо с уборкой снега на моей памяти не было никогда. Нигде не проехать, везде лед, – рассказала «Фонтанке» Юлия. – В поисках трактора я обзвонила десять контор, всем рассказывала эту историю ужасную и буквально говорила: «Деньги есть, помогите, молодые женщины с детьми уже ноги тут теряют». 

Везде ссылались на занятость, но из одной в итоге прислали трактор. Уборку назначили на 10 утра 8 февраля. Но накануне на работы вышел еще один — его из своего кармана оплатил живущий в комплексе сотрудник компании-застройщика ЖК. И только вместе со вторым трактором, уже от всех жильцов, они за двое суток работы смогли расширить узкую полоску «дороги жизни» до полноценной трассы. Так её не чистили никогда за эту зиму. А на оставшиеся деньги жители теперь думают заказать самосвалы или группу дворников. Цена одного такого специалиста на смену — 3000 рублей.

Надеяться не на кого: как ЧП с молодой мамой научило огромный ЖК в Петербурге бороться со снегом за свои средства

На невиданную активность жильцов обратили внимание даже в управляющей компании комплекса — посмотреть пришла заместитель генерального директора УК «Академ-парк» Вероника Шаренда. Она сетовала: "Нам бы для начала справиться с тем, что непосредственно относится к зоне ответственности – зима выдалась тяжелая".

– Этой зимой на 40% выросли затраты на уборку снега – мы нанимали и дополнительных дворников, и технику. На весь комплекс это 800 тысяч рублей. Здесь у нас около 50 тысяч квадратных метров только брусчатки и проездов. На территории по договору работает клининговая компания. Два её менеджера руководят 20 дворниками, которые чистят территорию, – рассказала она. – Мы удивлены, что жители такие молодцы, собрали на этот проезд столько денег. Накануне его чистили по инициативе застройщика, сама УК не может устраивать такие сборы – все вопросы нужно проводить общим собранием собственников. 

Но на таких собраниях тяжело собрать кворум — по ее словам, приходит 5% жильцов. Без его решения нельзя тратить деньги дополнительно, а тарифы на уборку не повышались уже три года.

– Любой собственник может пожаловаться, что мы тратим на это деньги, а это значит – прокурорская проверка, нарушение лицензионных требований. Решением, по моему мнению, было бы внесение корректировок в законодательство, чтобы была возможность делать такие расходы в чрезвычайных ситуациях, – считает Вероника.

Но, тем не менее, теперь УК решила помогать жильцам с расчисткой. Она пообещала уже выделить несколько дворников, которые бы подобрали за трактором, заказанным жильцами, и пообещала прислать технику еще в течение зимы — мол, за счет прибыли компании. 

А как вы решаете проблему с уборкой снега у своего дома? Пишите нам через форму «Предложить новость» или на почту: mail@fontanka.ru, а также в личные сообщения в группе «ВКонтакте». Самые интересные истории мы опубликуем. 

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

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