Управляющий кемеровского подразделения РЖД задержан за попытку дать взятку коллеге элитным ружьем

Управляющего кемеровского подразделения РЖД подозревают в намерении дать взятку. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета (СКР).

По данным следствия, подозреваемый совмещал работу в РЖД и незаконное руководство ООО «Гарант». Компания сдавала в аренду железнодорожные пути необщего пользования и в субаренду — прилегающие к ним земельные участки, принадлежащие РЖД.

В июне 2018 года подозреваемый предложил одному из заместителей начальника Западно-Сибирской железной дороги оригинальную взятку за получение в аренду земельного участка: охотничье ружье Blaser. Его стоимость составляет около 500 тыс. рублей. Однако замначальника оказался неподкупен. После этого кемеровского железнодорожника, руководившего «Гарантом», задержали. В скором времени суд рассмотрит вопрос о его аресте.

В РЖД отказались от комментариев, имена всех фигурантов этой истории не раскрываются.