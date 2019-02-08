В Петербурге на Таллинской улице откроется Центр народного творчества Китая. На его строительство потратили более миллиарда рублей

После реконструкции здания на улице Таллинской, 11, откроется Центр народного творчества Китая. Как сообщает пресс-служба компании-застройщика, ООО «Хуа-Жэнь», 8 февраля, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Инвестиции в объект российского-китайского делового и культурного сотрудничества составили более 121 миллиона юаней (около 1,1 миллиарда рублей). Застройщик был зарегистрирован в Петербурге 25 лет назад, а в 1993 году получил свидетельство за подписью Владимира Путина. В 2000-х годах компания реализовала в городе первый инвестпроект с участием китайского капитала – гостиничный комплекс «Пекинский Сад» с банно-оздоровительным комплексом. В рамках соглашения с городом здесь дважды в неделю бесплатно обслуживали льготников — пенсионеров, ветеранов и блокадников.

После реконструкции шесть этажей здания займут выставочные и конференц-залы, ресторан китайской кухни, центр делового общения и творчества, гостиничный комплекс. В ближайший год здесь обещают проводить выставки китайских художников, мастер-классы и деловые мероприятия.