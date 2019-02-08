Глава Северо-Западного регионального центра МЧС Игорь Панин уволен указом президента

Начальник Северо-Западного регионального центра МЧС РФ генерал-полковник Игорь Панин уволен со своего поста. Президентский указ опубликован 8 февраля на официальном сайте правовой информации.

Игорь Панин был назначен на пост руководителя СЗРЦ МЧС весной 2014 года. До этого он был начальником ГУ МЧС по Московской области. Генерал-майор внутренней службы Панин был выходцем из структур Минобороны, он окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище им. В.И. Ленина, затем — Военную академию им. М.Ф. Фрунзе и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Перешел на работу в МЧС в 1994 году, возглавлял главные управления министерства по Липецкой и Московской областям.

Напомним, в пятницу также стало известно о назначении Сергея Умнова помощником главы МВД. Кроме того, ротации произошли в Росгвардии. А на место руководителя петербургского управления ведомства пришел генерал-майор Михаил Соболев из СЗФО.