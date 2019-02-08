Почти пять тысяч иностранцев воспользовались услугой tax free в Петербурге

Услугой tax free с начала ее введения в Петербурге воспользовались уже 4,8 тыс. пассажиров. Об этом 8 февраля рассказали в Пулковской таможне.

Система возврата НДС иностранцам — tax free — заработала в Петербурге 10 апреля 2018 года. С этого дня и по 31 декабря 2018-го услугой уже воспользовались 4,8 тыс. человек. Пик пришелся на время проведения ЧМ-2018: в дни мундиаля выезжающие из Петербурга иностранцы оформили 1145 чеков tax free на 120 млн рублей. Все эти покупки были совершены в универмаге ДЛТ – пока это единственный петербургский магазин, участвующий в проекте.

Пулковская таможня также сообщает, что пассажиропоток в 2018 году увеличился на 17%. На 32%, по сравнению с прошлым годом, выросли таможенные и другие платежи, направляемые в федеральный бюджет. Их объем составил почти 14 млрд рублей.