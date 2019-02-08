Боулдеринг и памптрекинг. Смольный разработал эскиз благоустройства территории вокруг СКК

Комитет по градостроительству и архитектуре показал эскиз генплана участка земли вокруг СКК «Петербургский», который превратится в спортивно-культурный парк. Проект опубликован на сайте КГА.

КГА

В рамках проекта предполагается создать фестивальную зону, которая будет окружена административными и хозяйственными постройками, кафе, магазинами и павильоном для игры в настольный теннис. Зимой круглая площадка будет превращаться в каток.

Открытый стадион смогут использовать бегуны, также там предлагается разбить поля для мини-футбола. Зимой любителей пробежек будут заменять лыжники. На территории парка предусмотрены батут, волейбольная, баскетбольная и стритбольная площадки, зона для петанка (вид спорта, бросание шаров), скейт-бар, площадка для игры в бадминтон, воркаут и памптрек — велосипедная трасса.

Фото: КГА

Для любителей скалолазания предусмотрен боулдеринг с инструкторами. Территорию парка пересекут грунтовые беговые дорожки. Для юных горожан обустроят детские площадки.

Также эскиз предусматривает круглую «арену» для проведения ярмарок и представлений. По периметру ее окружат студия танцев, центр йоги, ресторан, мастерские и амфитеатр.

Автомобили отдыхающие смогут оставлять на эко-паркинге, в котором места для транспорта будут перемежаться с островками зелени.

Фото: КГА

Напомним, что в конце прошлого года Смольный отказался от идеи позволить инвестору реконструкции СКК «Петербургский» застроить территорию вокруг комплекса жильем. Взамен власти города приняли решение выплатить инвестору бюджетный грант — до 10 млрд рублей.

Реконструкция спорткомплекса затевается к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Северной столице в 2023 году. Перестроить арену вызвался миллиардер Геннадий Тимченко, соответствующее соглашение между властями города и предпринимателем было подписано на Петербургском международной экономическом форуме в 2018 году.

Осенью прошлого года проектная компания «Лайфкволити эволюшн» представила на Градостроительном совете проект новой ледовой арены, который предусматривал демонтаж существующего здания. Члены градсовета по итогам двух заседаний рекомендовали доработать внешний облик СКК. Однако вопрос, что ждет «Петербургский» – снос или реконструкция, — пока остается открытым. Против демонтажа комплекса возражают активисты и местные жители.