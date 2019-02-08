Олег Басилашвили про Сергея Юрского: «У него просто была совесть…»

Серёжа был свободным человеком. Всю свою жизнь он был независимым. Это раздражало Ленинградский обком партии, который в результате запретил ему выступать на эстраде, по телевидению, по радио. Он был обложен со всех сторон. Кроме театра, где он продолжал создавать замечательные театральные образы.

Он всегда оставался собой. Никогда не шёл на компромисс. Было ли это легко? Нет. Но это внутренний такой вопрос. Сергей просто был цельным человеком. У него были собственные представления о жизни, о театре, об искусстве вообще. О месте искусства в нашей жизни. Он много переживал о так называемом «новом российском театре», который он не то, что критиковал. Он прямо называл это убийством театра. Преднамеренным убийством. То, что происходит сейчас во многих российских театрах, не является театром. Это какой-то другой вид искусства.

Да, Сергей был скептически настроен к Кириллу Серебренникову и его «Гоголь-центру». Но как только у Кирилла начались проблемы, он его поддержал. Серебренников же не только режиссёр, искусство которого Юрский мог принимать или не принимать. Серебренников, прежде всего – гражданин Российской Федерации. Причём гражданин неизвестно, в чём обвиняемый. Весь процесс, начиная с ареста автоматчиками, ночной поездки в Москву, домашнего ареста, суда, где так и нет внятного обвинения, Сергей оставался его защитником. Он не мог не встать на его защиту. Серёжа всегда был среди тех, кто вставал на защиту прав гражданина.

Я считаю, что таких людей сегодня много. Может показаться, что они уходят. Но это уходит лишь наше поколение. Независимых, умных, имеющих свою точку зрения сегодня много и среди молодёжи, и среднего поколения. Другое дело, что у них нет трибуны, с которой можно высказываться. У Серёжи такая трибуна была – сцена.

В последние годы Сергей много занимался изучением природы сталинизма. Он говорил, что мы должны сами в себе разобраться на этот счёт. Когда это случится, я не знаю. Мы все ведь люди, которые вышли из СССР. Все были октябрятами, пионерами, комсомольцами. Очень много в нас вбито дурного. Но и хорошего тоже. Много было всякого. Потому и сложно разобраться в самих себе. Именно это и интересовало Серёжу. Это интересует и меня, и многих других. Разобраться в себе самом – самое сложное.

В каждом человеке заложена совесть, которую всячески пытались в своё время кастрировать. Да и сейчас пытаются. Но вот у Сергея совесть всегда работала на все 100%. И он не понимал, почему его тянут в одну или другую сторону. Он пытался это анализировать. Думаю, что у него это получилось почти во всём.

Олег Басилашвили