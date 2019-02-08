Вице-губернатор Батанов пообещал, что «Метрострой» выдаст долги по зарплате 11 февраля

Компания «Метрострой» рассчитается с рабочими в понедельник, 11 февраля. Строитель городской подземки выдаст своим сотрудникам зарплату за декабрь. Об этом 8 февраля сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов.

Точную сумму задолженности «Метростроя» он не уточнил. Компания еще в конце января отчиталась о переводе средств на зарплаты, но рабочие их так и не получили. По данным собеседника «Фонтанки», это связано с ограничениями, которые налоговая инспекция наложила на счета компании из-за найденных нарушений на 788,9 млн рублей. В декабре у компании уже были такие сложности, но тогда их удалось решить за счет совместной работы с городским правительством и приставами, которые в ручном режиме зачисляли зарплаты. К 11 февраля предполагается, что «Метрострой» подпишет мировое соглашение с налоговой инспекцией, а значит, и счета компании будут разблокированы.

Напомним, что из-за задержки с выплатой зарплат в ночь на 8 февраля около 20 метростроителей устроили забастовку, однако через несколько часов закончили протест. Стоит отметить, что расчет с рабочими и мировое соглашение — одни из условий, на которых городские власти продолжат сотрудничество с компанией в части строительства метро. О том, что Смольный дает «Метрострою» шанс, правительство сообщило 1 февраля, хотя еще 21 января разорвало все контракты, а в последних числах месяца чиновники говорили о привлечении новых подрядчиков.