Вице-губернатор Батанов пообещал, что «Метрострой» выдаст долги по зарплате 11 февраля
Компания «Метрострой» рассчитается с рабочими в понедельник, 11 февраля. Строитель городской подземки выдаст своим сотрудникам зарплату за декабрь. Об этом 8 февраля сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов.
Точную сумму задолженности «Метростроя» он не уточнил. Компания еще в конце января отчиталась о переводе средств на зарплаты, но рабочие их так и не получили. По данным собеседника «Фонтанки», это связано с ограничениями, которые налоговая инспекция наложила на счета компании из-за найденных нарушений на 788,9 млн рублей. В декабре у компании уже были такие сложности, но тогда их удалось решить за счет совместной работы с городским правительством и приставами, которые в ручном режиме зачисляли зарплаты. К 11 февраля предполагается, что «Метрострой» подпишет мировое соглашение с налоговой инспекцией, а значит, и счета компании будут разблокированы.
Напомним, что из-за задержки с выплатой зарплат в ночь на 8 февраля около 20 метростроителей устроили забастовку, однако через несколько часов закончили протест. Стоит отметить, что расчет с рабочими и мировое соглашение — одни из условий, на которых городские власти продолжат сотрудничество с компанией в части строительства метро. О том, что Смольный дает «Метрострою» шанс, правительство сообщило 1 февраля, хотя еще 21 января разорвало все контракты, а в последних числах месяца чиновники говорили о привлечении новых подрядчиков.
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Справка:
Проблемы «Метростроя» стали проявляться во второй половине 2018 года: стало известно о том, что строитель городской подземки срывает сроки по оранжевой, фиолетовой и коричневой веткам метро, а на станциях «Новокрестовская» и «Беговая» были обнаружены более 1000 недоделок. К концу года налоговая инспекция заблокировала счета компании из-за найденных нарушений на сумму в 788,9 млн рублей, из-за чего у «Метростроя» возникли серьезные трудности с выплатой заработной платы своим рабочим. Ситуация разрешилась лишь когда вмешались городские власти. При этом вплоть до января 2019 года Смольный обвинял компанию в неграмотном менеджменте и неправильных решениях. Та, в свою очередь, отвечала обвинениями в намеренном затягивании приемки и оплаты работ со стороны городских властей. К 21 января 2019 года Смольный расторг с компанией 3 из 4 контрактов на строительство новых линий метрополитена и публично объявил, что найдет нового подрядчика для создания городской подземки. Однако спустя 10 дней риторика властей изменилась в противоположную сторону: Смольный отказался от идеи расторжения контрактов, но выставил условия – компания должна заключить мировое соглашение с налоговой, раздать все долги по зарплате, а также достроить три новые станции фиолетовой линии к 1 июля.