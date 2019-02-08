Новость в картинке: за год в Россию ввезли легковушек на 7 миллиардов, а вывезли на один

За 2018 год в Россию ввезли 293,1 тысячи легковых автомобилей на 7 млрд 261 млн рублей. По сравнению с 2017-м импорт вырос на 9,5%. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба РФ.

В то же время в декабре по сравнению с ноябрем импорт легковушек, напротив, снизился на 0,9% и составил 25,5 тысяч машин, сообщает 8 февраля аналитическое агентство «Автостат». https://www.autostat.ru/news/37851/ А вот грузовиков за последний месяц года ввезли на 10,4% больше. Годовой импорт грузовых машин тоже вырос.

Похожая динамика наблюдается и в экспорте. В целом за год легковушек и грузовиков за границу поставили больше, чем в 2017-м. В декабре же экспорт легковушек упал на 7,6%, а грузовиков — вырос на 63,7%.