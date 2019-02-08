Путин ротировал Росгвардию. В петербургское управление пришел генерал-майор Соболев

Владимир Путин подписал указ о переводе генерал-майора Михаила Соболева с должности заместителя командующего Росгвардии по Северо-Западу на пост руководителя ГУ Росгвардии по Петербургу и области. По данным «Фонтанки», документ был подписан 8 февраля.

Михаил Соболев/rosgvard.ru

На место Соболева придёт генерал-майор полиции Андрей Бакуменко, который до сегодняшнего дня возглавлял Росгвардию по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, оба офицера пришли в Росгвардию после реорганизации ведомства в 2016 году. До этого Соболев возглавлял Управление вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу. А Бакуменко руководил Центром лицензионно-разрешительной работы главка.