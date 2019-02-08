Опубликован указ президента о назначении Сергея Умнова помощником главы МВД
Сергей Умнов официально назначен помощником министра внутренних дел. Соответствующий указ президента опубликован на официальном сайте правовой информации.
Указ №44 «Об освобождении от должности, назначении на должность и присвоении специального звания в некоторых федеральных государственных органах» подписан Путиным 8 февраля. В нем содержатся сведения о нескольких назначениях в структурах МЧС, МВД и СК. Так, среди прочего содержатся сведения не только о назначении Умнова, но и о новом главе центра «Э» МВД. Им назначен Олег Ильиных, ранее работавший в Курганской области.
Напомним, «Фонтанка» уже сообщала о новом назначении Умнова. Скорее всего, временно исполнять обязанности начальника петербургского главка будет генерал-майор внутренней службы, заместитель начальника ГУ МВД, Николай Роговой. О том, кто может на постоянной основе занять это место, наше издание писало ранее.
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Справка:
Сергей Умнов начал работать в милиции в 80-е годы постовым. Должность начальника ГУ МВД он занимает почти семь лет – c 1 марта 2012 года. За месяц до этого президент Дмитрий Медведев уволил прежнего руководителя Михаила Суходольского после масштабной проверки главка центральным аппаратом МВД и фактического свержения генерала, которого отказались поддержать петербургские подчиненные.