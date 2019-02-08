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Происшествия
08.02.2019 19:06
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Следствию не удалось отправить за решетку проректора петербургского вуза, студента которого убила сосулька

Суд определил проректора Петербургского государственного химико-фармацевтического университета на два месяца под домашний арест. Следствие видело Сергея Хозина за решёткой. 

Как передаёт корреспондент «Фонтанки» из Петроградского суда, днём 8 февраля полицейский кортеж провел Хозина в зал судьи Артёма Бродского и поместил его в клетку. Следователь просил о полной изоляции сотрудника вуза, ответственного за территорию, на которой от падения глыбы льда с крыши погиб студент Бабурбек Очилов.

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Очисткой кровель СПХФУ занимается компания «Вентформат». По версии следствия, три договора ей достались в обход конкурса, а способствовали этому 50 тысяч рублей, которые получил Хозин. Также он якобы наблюдал, как кровля вверенного ему здания на улице Профессора Попова обрастает сосульками, но проявил преступную небрежность и не проконтролировал рабочих. При этом Хозин будто бы заранее знал, что крышу будут чистить спустя рукава и пройдутся только по периметру, не прикасаясь к остальной площадке. 

Следствию не удалось отправить за решетку проректора петербургского вуза, студента которого убила сосулька

Проректор против стражи возражал, считая, что мог бы содержаться в квартире на Камышовой улице. Прокуратура и следствие просили суд воздержаться от мягкости. Вне следственного изолятора, по их мнению, подозреваемый в силу опытности может оказать давление на свидетелей — студентов и сотрудников вуза. Судья к этим аргументам не прислушалась и решила, что домашнего ареста достаточно.

23-летний студент Государственного химико-фармацевтического университета Бабурбек Очилов погиб 5 февраля от черепно-мозговой травмы. Голову ему пробила сосулька, сорвавшаяся с крыши альма-матер. Товарищ Очилова попал в больницу с тяжёлыми травмами. 

СК квалифицировал случившееся как причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК). Отец погибшего выразил готовность простить причастных. Тело сына он просил не вскрывать по религиозным убеждениям, но был проигнорирован. На уголовное преследование просьба семьи тоже не повлияла. 6 февраля дело приросло выполнением небезопасных работ (ст. 238 УК), взяткой (ст. 290 УК) и халатностью (ст. 293 УК). О погибшем студенте следователи спросили также двух бизнесменов «Вентформата», но в отличие от Хозина коммерсантов задерживать не стали

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