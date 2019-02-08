«Исходя из соображений безопасности». Россия передумала отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Министерство иностранных дел России заявило, что киевские власти «вытерли ноги» о международные стандарты проведения выборов, поэтому российских наблюдателей на Украине не будет. Об этом 8 февраля сообщается на сайте ведомства. Еще накануне Москва хотела отправить свою делегацию «из принципа».

«Расцениваем отказ Украины от аккредитации российских наблюдателей как грубейшее нарушение международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур», – заявили в российском МИДе.

В министерстве отметили, что «исходя из соображений безопасности» российских представителей на выборах в соседней стране не будет, что «ставит под сомнение прозрачность и объективность итогов предстоящего волеизъявления». Кроме того, МИД подчеркнул, что миллионы украинских граждан лишены возможности проголосовать на российской территории.

Россия также призвала иностранные государства «потребовать от них [украинцев] вернуться в международно-правовое поле».

Напомним, что президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, в них примут участие 44 кандидата. Власти республики приняли решение не допускать российских наблюдателей. На неправомерность такого подхода Киеву указали и БДИПЧ, и спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер.