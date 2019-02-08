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Происшествия
08.02.2019 16:59
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На Урале начальник отдела полиции присвоил себе премию подчинённой, объяснив это тем, что она плохо работала

Бывший начальник отдела полиции «Карабашское» в Челябинской области получил два года условно за то, что присвоил себе новогоднюю премию подчинённой.

Как сообщает Znak 8 февраля, инцидент произошёл в конце декабря 2016 года. Начальник ОП «Карабашское» узнал, что его подчинённой начислена премия в 39 150 рублей. С таким решением он был не согласен. По мнению руководителя, сотрудница не заслужила премию. Он приказал бухгалтеру передать деньги ему, после чего потратил их на свои нужды. Свою вину бывший начальник отдела не признал даже на суде. 

По данным издания Znak, экс-руководителя зовут Андрей Масалков, а его подчинённую-пенсионерку – Галина Геращенко. Она занималась работой со СМИ.

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