ЦИК Украины пошел на рекорд. В выборах президента страны примут участие 44 кандидата

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины 8 февраля закончила регистрацию кандидатов в президенты страны. Об этом сообщает УНИАН.

Последними регистрацию прошли Дмитрий Гнап от партии «Сила людей» и Александр Соловьев от «Умной силы». Заявки от кандидатов закончили принимать еще 3 февраля — документы подавали 90 человек, почти половина из них смогут принять участие в выборах. Согласно соцопросам, наибольшие шансы на победу пока у шоумена и актера Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко. Попытает удачи во второй раз и действующий глава государства Петр Порошенко. Напомним, выборы на Украине пройдут 31 марта.