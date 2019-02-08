Племянник авторитетного бизнесмена Алиева получил 3,5 года строгого режима за убийство из травматического пистолета

Генеральный директор ООО «Король» Заур Алиев получил 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. О вынесенном приговоре сообщает 8 февраля пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Алиева признали виновным в убийстве. Всё произошло в октябре 2017 года. По материалам дела, на дачный участок предпринимателя в садоводческом товариществе «Рыбацкое» проник мужчина. Он пытался залезть в дом, когда его спугнул хозяин. Алиев начал преследовать вора, сев за руль. На грунтовой дороге он настиг нарушителя и выстрелил в него в упор из травматического пистолета.

Прокуратура уточняет, что суд, вынося решение, принял во внимание, что Алиев написал явку с повинной и возмещение вреда пострадавшей стороне. Приговор смягчило противоправное поведение погибшего, а также малолетние дети Алиева и наличие у него тяжёлого хронического заболевания.

«Фонтанка» подробно писала об этой истории и о том, как Заур Алиев связан с авторитетным предпринимателем Ильхамом Алиевым, известным многим как Тюльпан.