«После укола минимум пять человек упало в обморок». В школу Ломоносова приехали скорые после «диаскинтеста»

После укола «диаскинтеста» несколько учащихся школы Петродворцового района Петербурга почувствовали себя плохо. Родители со слов детей рассказывают о массовых обмороках, чиновники в ответ успокаивают и намекают скорее на приступ страха, чем на некачественную вакцину.

Скопление машин скорой помощи заметили горожане у школы №430 в Ломоносове 8 февраля. Фото с места событий горожане опубликовали в социальных сетях. По их словам, после укола «диаскинтеста» как минимум пять учащихся почувствовали себя плохо.

Мама одного из учеников 5а класса рассказала «Фонтанке», что её сын упал в обморок сразу после укола. После того, как он пришёл в себя, ему помогали одеться и выйти на улицу одноклассники. Позже они также почувствовали тошноту и головокружение.

«Ему [мальчику] сделали прививку, и буквально через секунду в этом же кабинете ему стало плохо. Он ударился плечом, у него расцарапано лицо. Он зацепил стол или стул, обо что-то такое ударился», — рассказала нашему корреспонденту мама ребенка.

Со слов её сына, «после укола минимум пять человек упало в обморок». Мама учащегося 5б класса отметила, что семерым детям стало плохо.

В свою очередь, начальник отдела образования Петродворцового района Людмила Локтионова не увидела в произошедшем серьёзной опасности.

«Один ребёнок очень боялся. Испугался и потерял сознание. Естественно, через десять минут скорая была, его осмотрела. Он уроки досидел и ушёл домой. Дети, которые это наблюдали, им тоже стало плохо, их осмотрели, всё нормально», — заявила чиновница в разговоре с «Фонтанкой».

В комитете здравоохранения Смольного отметили, что все родители отказались от госпитализации, из школы преждевременно забрали 12 учеников.

«Диаскинтест» — современный препарат для выявления латентных форм туберкулеза.