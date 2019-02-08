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Итоги недели с Андреем Константиновым
08.02.2019 17:24
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«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Арашуков, ядерные ракеты, выборы в Петербурге

Сенатор Рауф Арашуков как зеркало российских элит, договор по РСМД все, но осадочек будет тревожить не одно поколение, Петербург готовится к необъявленным выборам. Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Надежда Мадзалевская.

«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Арашуков, ядерные ракеты, выборы в Петербурге

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