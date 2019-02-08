«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Арашуков, ядерные ракеты, выборы в Петербурге

Сенатор Рауф Арашуков как зеркало российских элит, договор по РСМД все, но осадочек будет тревожить не одно поколение, Петербург готовится к необъявленным выборам. Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Надежда Мадзалевская.