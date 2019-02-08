Руководитель пресс-службы губернатора Петербурга Андрей Кибитов уходит из Смольного к Полтавченко

Руководитель пресс-службы губернатора Петербурга Андрей Кибитов покидает Смольный после 15 лет государственной службы. Об этом он сообщил в своем Instagram 8 февраля.

Как рассказал Андрей Кибитов в комментарии «Фонтанке», он перейдет на должность советника экс-губернатора города Георгия Полтавченко, который сейчас является председателем Объединенной судостроительной корпорации.

В своем обращении Кибитов поблагодарил врио губернатора города Александра Беглова за предложение продолжить работу в команде, но сообщил, что пришла пора поменять место дислокации в професии.

Андрей Кибитов также выразил благодарность коллегам и журналистам и добавил, что его последний рабочий день в Смольном будет 11 февраля. «А потом будет новая работа. Увидимся! Созвонимся! Спишемся!» – резюмировал Кибитов и на прощание попросил «не обижать» пресс-службу Смольного.