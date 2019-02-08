«АвтоВАЗ» выпустит «Гранту» для автошкол - с педалями и вторым зеркалом для инструктора

Семейство LADA Granta пополнится специальной учебной версией. «АвтоВАЗ» уже начал принимать заказы на новинку.

Как сообщает 8 февраля пресс-служба автопроизводителя, модификация для автошкол оснащается дополнительным салонным зеркалом для инструктора, вторым комплектом педалей тормоза и сцепления для «механики» либо только тормоза для версий с автоматической и автоматизированной коробками передач, а также наклейками «Ученик». Обойдется спецоборудование в дополнительные 28 тысяч рублей.

Модификация предлагается в четырех вариантах исполнения: Standard, две версии Classic и Comfort. В "Стандарте" автомобиль оснащается 87-сильным мотором и механической трансмиссией, подушкой безопасности водителя, системой ЭРА-ГЛОНАСС и тонированным стеклами.

Вариант Classic с пакетом Optima доступен с 87-литровым мотором и МКПП либо с двигателем мощностью 106 л.с. и автоматической коробкой. В оснащение «средних» версий вошли электроусилитель руля, рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте, бортовой компьютер, электростеклоподъемники передних дверей и кондиционер.

Версия Comfort получила 98-сильный мотор, работающий в паре с «автоматом», подушки безопасности водителя и пассажира, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал и аудиосистему с 4 динамиками. Наружные зеркала, ручки и молдинги дверей окрашены в цвет кузова.

Учебная «Гранта» сертифицирована и не нуждается в доработках и внесении изменений в ПТС, отмечают в «АвтоВАЗе». Дублирующие педали приводятся в действие с помощью металлического вала, а не тросовым приводом, и не требуют регулировки. На автомобиль распространяется заводская гарантия.