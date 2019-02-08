«Девочка ошиблась». На Урале рекламщики сделали билборд к юбилею вывода войск из Афганистана с американским морпехом

Очередной конфуз с баннером к военной дате произошёл в Свердловской области. В городе Серов на рекламном билборде, оформленном к 30-летюю вывода советских войск из Афганистана, оказались изображены силуэты американских вертолётов и морпеха. На досадную оплошность обратил внимание местный житель Виталий Мозылев.

Билборд был установлен на улице Льва Толстого. На нём изображён морской пехотинец вооруженных сил США с американской винтовкой AR-15. Над ним изображены «Хьюи» производства Bell Helicopter Textron. Виталий Мозылев нашёл стоковую картинку в Интернете и высказал своё недовольство в соцсетях, понадеявшись, что теперь дизайнеры будут тщательнее выбирать фоны.

Руководитель компании «Модуль-креатив», которой принадлежит рекламная площадка, рассказала, что плакат был выпущен по частной заявке.

«У нас нет корректоров, менеджеры выполняют эту роль, смотрят заказ. В военной направленности девочки не сильны. Это неприятная ситуация, из которой мы должны извлечь урок. Мы понимаем, что всю военную тематику необходимо согласовывать либо с представителями объединений ветеранов, либо с какими-то организациями. Данное изображение было неким собирательным образом солдата. Человек, который заказал эту работу, преследовал только добрые побуждения», — прокомментировала директор Анастасия Нусс местному изданию «Глобус».

По словам директора, макет утверждал сам заказчик, который является непосредственным участником конфликта в Афганистане.

Это не первый ляп дизайнеров, связанный с незнанием военной тематики. Одним из самых крупных и скандальных, например, стало появление чертежа немецкой винтовки на памятнике советскому и российскому конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову.