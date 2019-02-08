Фонд капремонта в 2019 году потратит на крыши 1,3 млрд рублей

В краткосрочный план Фонда капремонта на 2019 год включено 483 адреса, где необходим капитальный ремонт кровель, 311 из них – это металлические скатные кровли домов, которые преимущественно находятся в центральных районах города. Стоимость работ составит 1,3 млрд рублей. Об этом «Фонтанке» 8 февраля сообщили в Фонде капитального ремонта.

Как отметили в фонде, с 2015-го по 2018 год все металлические кровли ремонтируются по методу «холодного чердака», без применения утеплителя, для открытия используется кровельное железо толщиной 0,7 мм, а для защиты от протечек подрядные организация натягивают мембранную пленку под железом.

В краткосрочный план капитального ремонта на 2019 год включено 2565 объектов, на которые потратят около 9,3 млрд рублей. Приведут в порядок не только крыши, но и фасады, системы горячего и холодного теплоснабжения, а также электрические сети.

Напомним, что в последние недели петербуржцы, живущие на верхних этажах, регулярно сталкиваются с потопами из-за протекающих кровель. По подсчетам «Фонтанки», счет терпящих бедствие идет на тысячи. Однако протекшие этой зимой крыши должны залатать в рамках текущего ремонта сами управляющие компании.