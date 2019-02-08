«Мы несем общую ответственность за то, чтобы зверства больше не повторялись». Финляндия признала участие финских добровольцев СС в убийствах евреев

Доклад об участии финских эсэсовцев в убийстве евреев, мирных жителей и военнопленных в 1941 – 1943 годах, подготовленный по просьбе правительства Финляндии Национальным архивом, был представлен в Хельсинки 8 января.

В докладе говорится, что в дивизии «Викинг» Ваффен СС с 1941-го по 1943 год служили 1408 финских добровольцев.

«В начале нападения финны не знали о целях немцев уничтожить [население]. Они действительно были частью немецкой дивизии СС, убивавшей евреев, других гражданских лиц и военнопленных. Как правило, финны относятся к этому негативно», – заявил Юсси Нуортева, генеральный директор Национального архива [цитата по релизу правительства Финляндии].

Проект был запущен после того, как в январе 2018 года директор правозащитной еврейской организация «Центр Симона Визенталя» Эфраим Зурофф обратился к президенту Финляндии с просьбой раскрыть темные страницы финской истории и официально подтвердить причастность финнов, служивших в Ваффен-СС, к расстрелам евреев. Доказательства этого ранее нашёл историк Андре Сванстрём (о своей работе он рассказывал в интервью «Фонтанке»). Власти страны ответили согласием и выделили деньги на исследование.

Для подготовки доклада были использованы дневники 76 финских добровольцев дивизии СС «Викинг». Значительные дополнения были внесены в исследовательскую работу благодаря зарубежным архивам: России, Украины, Германии, Нидерландов и стран Северной Европы.

Результаты изысканий Национального архива 8 февраля были переданы в канцелярию премьер-министра Финляндии.

«Мы несем общую ответственность за то, чтобы зверства больше не повторялись», – сказала госсекретарь Паула Лехтомяки, принимая доклад, и подчеркнула, что важно исследовать трудные и значимые события истории.