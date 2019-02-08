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Общество
08.02.2019 15:26
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Пригожин попытался заплатить за поврежденный сторонниками Навального газон, но перепутал счет

Компания «Конкорд» 8 февраля опубликовала квитанцию о перечислении средств комитету по благоустройству за «ущерб, нанесенный в результате проведения несанкционированной массовой акции А. Навального в мая 2018 года». Подписанная Евгением Пригожиным платежная квитанция оказалась оформлена с ошибками.

ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» направило 6,8 млн рублей в комитет по благоустройству. Таким образом компания, которую связывают с «фабрикой троллей», решила помочь оппозиционерам и заплатить за потоптанную ими траву в мае прошлого года.

Напомним, что 5 февраля Фрунзенский районный суд частично удовлетворил иск прокуратуры к сторонникам Алексея Навального и принял решение о взыскании с главы петербургского штаба политика Дениса Михайлова и активиста «Весны» Богдана Литвина 7,3 млн рублей за поврежденные кизильник, виолу, газон и розы после митинга 5 мая 2018 года. Изначально прокуратура требовала с активистов 10,9 млн рублей. 

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Конкорда», ими была выбрана именно такая сумма (6,8 млн), так как 3,6 млн — это средства на восстановление поврежденных элементов благоустройства в ходе несанкционированной массовой акции, еще оставшиеся 3,14 млн — прочий ущерб, «по оценкам специалистов компании "Конкорд", нанесенный другими несанкционированными акциями либералов в Санкт-Петербурге».

«Не знаю, что там задумал Пригожин, но решение Фрунзенского районного суда всё равно будет обжаловано», – написал активист Богдан Литвин в Twitter. Его защитник Александр Передрук в разговоре с «Фонтанкой» добавил, что в исковом заявлении прокуратура оставляла свои реквизиты, поэтому деньги Пригожина вряд ли как-то повлияют на дела сторонников Навального.

Собеседники «Фонтанки» в Смольном обратили также внимание и на то, что компания «Конкорд» ошиблась с реквизитами: в частности, в платежке указан код, который подразумевает перечисление денег в бюджет муниципальных образований.

Таким образом, Пригожин вместо помощи благоустройству Петербурга, скорее всего, добавит проблем петербургским финансистам. Как рассказали «Фонтанке» в комитете финансов, средства, отправленные некорректно, зависнут на счетах федерального казначейства. «Если Пригожин не заявит в банке о том, что он хочет отменить эту операцию, то эти миллионы так и будут болтаться на счетах, пока мы не придумаем, как корректно их оттуда вывести», – добавили в ведомстве.

Напомним, ранее якобы от имени оппозиционера Алексея Навального во Фрунзенский районный суд поступило ходатайство с просьбой стать соответчиком по иску прокуратуры к участникам митинга 5 мая 2018 года. Суд ходатайство отклонил, поскольку «невозможно установить личность подписавшего». Сам политик заявил, что ходатайство — фальшивка. «Фонтанка» выяснила, откуда направляли письмо в суд и как можно вычислить того, кто это сделал. 


© Фонтанка.Ру

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